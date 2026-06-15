PALLADIUM del 14/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 giugno

La giornata del 14 giugno è stata vissuta all'insegna della debolezza per il metallo prezioso, che ha terminato in calo a 1.290,5.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.246,2. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.315,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1.384,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)