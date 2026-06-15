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Piazza Affari: giornata depressa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

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Piazza Affari: giornata depressa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Giornata negativa per il comparto del commercio in Italia, che continua la seduta a 109.441,72 punti, in calo dello 0,79%.
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