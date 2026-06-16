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Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,29%

Il Nasdaq-100 apre a 30.455,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,29%
Frazionale ribasso per l'indice dei titoli tecnologici USA, in flessione dello 0,29%, dopo un'apertura a 30.455,49.
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