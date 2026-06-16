Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Technoprobe rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Technoprobe mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 36,72 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 35,96. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 37,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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