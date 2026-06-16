Vola a New York Western Digital

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che scambia in rialzo dell'11,50%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +38,29%, rispetto a +3,71% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 744,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 699,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 789.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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