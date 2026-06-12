New York: amplia l'ascesa Western Digital

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che scambia in rialzo del 5,40%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Western Digital subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





La tendenza di breve del leader nel settore dei dischi rigidi moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 566,9 USD e supporto a 540,4. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 593,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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