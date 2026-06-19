Milano 17:35
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Nasdaq 18-giu
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Dow Jones 18-giu
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Londra 17:45
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Francoforte 17:35
24.986 -0,16%

Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,16%)

Il DAX termina gli scambi a 24.985,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,16%)
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente -0,16%, archiviando la seduta a 24.985,82 punti.
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