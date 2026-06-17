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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In rialzo l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 1.680,26 punti.
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