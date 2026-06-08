Milano 17:35
50.208 +0,63%
Nasdaq 22:00
29.414 +1,58%
Dow Jones 22:01
50.786 -0,16%
Londra 17:35
10.373 +0,05%
Francoforte 17:35
24.616 -0,58%

Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Si muove in retromarcia l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che scivola a 1.611,65 punti.
Condividi
```