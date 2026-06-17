Francoforte: positiva la giornata per Zalando
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che vende calzature e moda online, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.
La tendenza ad una settimana di Zalando è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Zalando. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24,37 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 23,91. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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