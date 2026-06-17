Francoforte: positiva la giornata per Zalando

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che vende calzature e moda online , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.



La tendenza ad una settimana di Zalando è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Zalando . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24,37 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 23,91. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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