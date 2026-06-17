Londra: in calo Rightmove
(Teleborsa) - Rosso per il principale portale immobiliare nel Regno Unito, che sta segnando un calo dell'1,83%.
L'andamento di Rightmove nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Rightmove è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,369 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,239. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,499.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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