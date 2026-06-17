Londra: in calo Rightmove

(Teleborsa) - Rosso per il principale portale immobiliare nel Regno Unito , che sta segnando un calo dell'1,83%.



L'andamento di Rightmove nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Rightmove è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,369 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,239. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,499.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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