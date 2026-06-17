New York: sviluppi positivi per ARM Holdings

(Teleborsa) - Brilla la società tech inglese che progetta chip , che passa di mano con un aumento del 6,44%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che ARM Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +29,86%, rispetto a +3,55% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 431,1 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 406,4. L'equilibrata forza rialzista di ARM Holdings è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 455,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```