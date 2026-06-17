Milano
17:35
52.595
+0,31%
Nasdaq
18:12
30.106
+0,46%
Dow Jones
18:12
52.202
+0,39%
Londra
17:35
10.509
+0,14%
Francoforte
17:35
24.935
+0,10%
Mercoledì 17 Giugno 2026, ore 18.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.338,44 dollari alle 15:40
Oro: 4.338,44 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
17 giugno 2026 - 15.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Oro vale 4.338,44 dollari l'oncia (+0,16%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.338,1 dollari alle 15:40
Oro: 4.338,98 dollari alle 19:30
Oro: 4.519,35 dollari alle 11:30
Oro: 4.486,8 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+0,38%
Altre notizie
Oro: 4.508,35 dollari alle 19:30
Oro: 4.425,22 dollari alle 15:40
Oro: 4.339,39 dollari alle 08:30
Oro: 4.472,58 dollari alle 15:40
Oro: 4.464,79 dollari alle 11:30
Oro: 4.524,95 dollari alle 08:30
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto