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Piazza Affari: risultato positivo per Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Technoprobe
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, in guadagno del 3,34% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Technoprobe classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,49 Euro e primo supporto individuato a 36,67. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 38,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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