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Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe
Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che mostra un decremento del 3,15%.
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