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Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe
Sottotono l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che passa di mano con un calo del 3,72%.
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