Milano 13:43
52.504 -0,17%
Nasdaq 17-giu
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Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 13:43
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Francoforte 13:44
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Cambi: euro a 184,449 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,449 yen alle 11:30
Euro a 184,449 sullo yen alle 11:30.
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