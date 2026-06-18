Milano 10:42
52.472 -0,23%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:42
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Francoforte 10:43
24.882 -0,21%

Cambi: euro a 185,168 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,168 yen alle 08:30
Euro a 185,168 sullo yen alle 08:30.
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