MicroStrategy Incorporated, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda di analisi e business intelligence, che esibisce una perdita secca del 5,47% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di MicroStrategy Incorporated rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 107,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 115,2. Il peggioramento di MicroStrategy Incorporated è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 105,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```