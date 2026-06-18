Milano 10:49
52.435 -0,30%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:49
10.402 -1,01%
Francoforte 10:49
24.877 -0,23%

Piazza Affari: andamento negativo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Perde terreno il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 109.430,72 punti, ritracciando dell'1,06%.
Condividi
```