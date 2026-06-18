Piazza Affari: andamento rialzista per Technoprobe

(Teleborsa) - Bene l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , con un rialzo del 2,20%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technoprobe più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Technoprobe rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 38,48 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 37,52. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 39,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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