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Piazza Affari: brusca correzione per il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brusca correzione per il comparto telecomunicazioni in Italia
Si abbattono le vendite sull'indice del settore telecomunicazioni, che continua la giornata a 14.652,68 punti, in forte calo dell'1,85%.
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