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Piazza Affari: scambi in positivo per Italmobiliare

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Italmobiliare
Seduta positiva per la holding di partecipazioni, che avanza bene dell'1,87%.
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