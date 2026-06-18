Piazza Affari: scambi in positivo per Italmobiliare

(Teleborsa) - Avanza la holding di partecipazioni , che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.



Lo scenario su base settimanale di Italmobiliare rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della holding . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 30,22 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 29,47. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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