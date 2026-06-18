Piazza Affari: scambi in positivo per Italmobiliare
(Teleborsa) - Avanza la holding di partecipazioni, che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.
Lo scenario su base settimanale di Italmobiliare rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della holding. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 30,22 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 29,47. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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