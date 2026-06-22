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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 giugno

Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo del 3,80%.

Lo status tecnico di medio periodo del greggio WTI ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 80,79. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 87,38, mentre il primo supporto è stimato a 74,19.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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