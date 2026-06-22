Carrefour, per Morgan Stanley è Overweight con TP a 20,10 euro

Accolta positivamente uscita da Italia e Romania e riallocazione su Spagna

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha avviato la copertura su Carrefour con una raccomandazione Overweight e un target price di 20,10 euro, che incorpora un potenziale upside di circa il 22% rispetto alla chiusura di venerdì a 16,44 euro. Gli analisti sostengono che il mercato non ha ancora pienamente incorporato la nuova direzione strategica del retailer francese.



Il broker ha affermato che nell'ultimo anno il business ha ridotto significativamente il livello di rischio e il management ha attuato più celermente del previsto una ristrutturazione che include un reset commerciale in Francia, una presenza europea più snella e una migliore visibilità sul free cash flow (FCF).



Morgan Stanley prevede una crescita dell’EPS dell’11% su base annua composta fino al 2028 e un rendimento del FCF di circa il 14%. Il titolo tratta a sole 7,5 volte gli utili 2028, uno sconto di circa il 40% rispetto ai competitor, hanno sottolineatogli analisti.



La banca d'affari ha evidenziato il miglioramento delle tendenze di quota di mercato in termini di volumi in Francia, in crescita di circa 20 punti base su base annua, supportato da una rinnovata offensiva sui prezzi e da un pivot strategico verso i prodotti freschi.



Gli analisti hanno apprezzato la scelta di Carrefour di uscire da Italia e Romania, mercati in perdita, e dirottare il capitale sulla Spagna, il mercato europeo più redditizio del gruppo. Ulteriore potenziale catalizzatore potrebbe essere rappresentato dall'uscita dalla Polonia, anche se le voci non sono confermate.



A Parigi intanto Carrefour viaggia in area 15,81 euro in rialzo di circa l'1,6%.

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