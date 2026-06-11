Swisscom, downgrade di Morgan Stanley a underweight e target price a CHF600

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha abbassato su Swisscom sia il rating a "underweight" da "overweight" sia il target price a CHF600 da CHF720.



Gli analisti osservano che "dopo la recente forza del titolo, riteniamo che molto sia già prezzato nelle azioni Swisscom, nonostante le sfide in entrambi i mercati core".



Con riferimento all'Italia, la banca riporta che l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom nel 2024, integrata nella sua unità Fastweb già esistente, è sulla buona strada per generare circa 600 milioni di euro di sinergie annuali entro la fine del 2029, suddivise tra 540 milioni di risparmio sui costi operativi e 60 milioni di riduzione annuale delle spese in conto capitale.



Inoltre, stima che il free cash flow operativo dell’Italia raggiungerà oltre 1 miliardo entro il 2030, aumentando da una quota del 12% del free cash flow di gruppo nel 2026 a più del 30% entro la fine del decennio.



Le stime di consenso, spiegano gli analisti, riflettono però già la piena realizzazione delle sinergie, lasciando poco margine per revisioni al rialzo degli utili, mentre i rischi legati all’esecuzione permangono.



Morgan Stanley ha valutato il valore d’impresa implicito dell’Italia a CHF16 miliardi, corrispondente a un multiplo EV/EBITDAaL 2026 di 9,4x, rispetto a una media di settore di 7x e al 7,8x pagato da Swisscom al momento dell’acquisizione di Vodafone Italia.



L'istituto prevede ricavi di gruppo pari a CHF14,72 miliardi nel 2026, in linea al consensus di CHF14,71 miliardi, con un utile per azione di CHF29,15, inferiore alle previsioni pari a CHF31,79.



Il fatturato del gruppo svizzero di telecomunicazioni è sceso del 9% nel periodo 2020-2025, con l’EBITDA rimasto sostanzialmente stabile solo grazie a riduzioni dei costi operativi.



Il management ha dichiarato agli analisti durante la conference call sui risultati del primo trimestre 2026 che non c’era "molto altro" da fare per contrastare le pressioni competitive, considerando che Swisscom detiene una quota di mercato mobile del 54% in Svizzera, ma sta perdendo abbonati in quasi tutti i segmenti consumer e business — sia wireless che wireline — dal secondo trimestre del 2024, con il competitori Sunrise che offre promozioni a vita.







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