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TIM, Morgan Stanley ha partecipazione potenziale del 2,7%

Finanza, Partecipazioni rilevanti, Telecomunicazioni
TIM, Morgan Stanley ha partecipazione potenziale del 2,7%
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha una partecipazione potenziale del 2,698% in Telecom Italia. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 28 maggio 2026.

In particolare, lo 0,005% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 2,561% è una partecipazione potenziale, lo 0,132% sono altre posizioni lunghe.

La partecipazione totale era al 5,574% il giorno precedente, con una quota in azioni dello 0,715%, e al 5,986% il 25 maggio, con una quota in azioni del 3,277%.
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