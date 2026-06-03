TIM, Morgan Stanley ha partecipazione potenziale del 2,7%

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha una partecipazione potenziale del 2,698% in Telecom Italia . È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 28 maggio 2026.



In particolare, lo 0,005% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 2,561% è una partecipazione potenziale, lo 0,132% sono altre posizioni lunghe.



La partecipazione totale era al 5,574% il giorno precedente, con una quota in azioni dello 0,715%, e al 5,986% il 25 maggio, con una quota in azioni del 3,277%.

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