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Indice del settore costruzioni italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Indice del settore costruzioni italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Profondo rosso per il settore costruzioni a Milano, che retrocede a 70.450,74 punti, in netto calo dell'1,66%.
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