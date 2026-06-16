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Piazza Affari: giornata depressa per l'indice del settore costruzioni italiano

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Piazza Affari: giornata depressa per l'indice del settore costruzioni italiano
Perde terreno il settore costruzioni a Milano, che retrocede a 72.174,86 punti, ritracciando dell'1,20%.
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