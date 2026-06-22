New York: in acquisto SanDisk

(Teleborsa) - Effervescente la società americana produttrice di hardware , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,58%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che SanDisk mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,65%, rispetto a +0,62% dell' indice del basket statunitense ).





Tecnicamente, il colosso californiano produttore di memorie flash è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2.371,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 2.268,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2.474,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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