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Parigi: scatto rialzista per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scatto rialzista per Renault
Protagonista la casa automobilistica francese, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,26%.
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