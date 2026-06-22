AbbVie acquisirà Apogee Therapeutics per 10,9 miliardi di dollari in contanti

Premio del 49%. Apogee scatta nel pre-market

(Teleborsa) - AbbVie e Apogee Therapeutics hanno raggiunto un accordo definitivo in base al quale AbbVie acquisirà Apogee e la sua pipeline di numerosi candidati in fase clinica di sviluppo per malattie infiammatorie e immunologiche, tra cui la dermatite atopica (DA) e l'asma.



L'acquisizione, ha segnalato AbbVie, completa il portafoglio immunologico esistente e accelera la presenza clinica nel settore respiratorio.



Secondo i termini dell'accordo, AbbVie acquisirà tutte le azioni in circolazione di Apogee per 135,11 dollari per azione, corrispondente a un valore azionario totale di circa 10,9 miliardi di dollari.



L'operazione, interamente in contanti, riflette pertanto un premio di circa il 49% rispetto al prezzo di chiusura di Apogee di 90,38 dollari di giovedì. Si ricorda che i mercati statunitensi sono rimasti chiusi venerdì per la festività del Juneteenth.



I Cda di entrambe le società hanno approvato all'unanimità l'operazione. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per il terzo trimestre del 2026, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni di chiusura







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