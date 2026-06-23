ENEA, il "giro" dell'efficienza fa tappa a Roma. Mariotti: transizione questione anche culturale

(Teleborsa) - Ha fatto tappa a Roma il roadshow "Humanizing Energy" di Italia in Classe A, il Programma sull'efficienza energetica promosso dal MASE e realizzato da ENEA per orientare cittadini, imprese e PA a comportamenti più sostenibili. All'evento, che si è tenuto presso la sede dell'Ordine degli Architetti all'Acquario romano, sono intervenuti, tra gli altri, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma Christian Rocchi e per ENEA la Presidente Francesca Mariotti e la Direttrice del Dipartimento Efficienza energetica Ilaria Bertini.



"ENEA, attraverso il Dipartimento Efficienza energetica, lavora da anni per tradurre le direttive europee sull'efficienza energetica in pratiche concrete e replicabili sul patrimonio edilizio e sugli spazi pubblici, puntando a costruire una transizione vicina alle persone e ai territori. Ad oggi la Campagna Italia in Classe A, vero e proprio progetto di accompagnamento culturale alla transizione energetica, ha raggiunto milioni di cittadini, cercando di orientare i comportamenti verso un consumo energetico più sostenibile - ha dichiarato la Presidente ENEA Francesca Mariotti - Infatti la transizione non è solo una questione tecnica, ma anche culturale e umana. L'energia non esiste in astratto. Esiste nei luoghi in cui viene utilizzata per soddisfare i bisogni delle persone, nelle case che abitiamo, nelle scuole che frequentiamo, negli spazi pubblici in cui costruiamo relazioni e comunità. Un ente di ricerca non può stare solo nei laboratori, ma deve essere presente sul territorio, aiutando cittadini, professionisti e amministratori a riconoscere il valore dell'energia anche nelle scelte quotidiane".



"La Campagna Italia in Classe A punta a connettere amministrazioni, università, imprese e professionisti attraverso il modello delle 3A, Avvicinare, Abilitare, Agire. Mettiamo al centro chi disegna le città, affinché la transizione passi prima di tutto da una nuova cultura progettuale e da una visione più integrata dello spazio urbano - ha spiegato Ilaria Bertini, Direttrice Dipartimento ENEA Efficienza energetica - Non si tratta solo di applicare tecnologie per il risparmio energetico, ma di ripensare i luoghi in cui viviamo, mettendo al centro la persona. Per questo, dobbiamo fornire a progettisti e amministratori locali le competenze necessarie per realizzare azioni di rigenerazione architettonica e sociale".



"L'umanizzazione dell'energia è una dimensione imprescindibile per la transizione energetica, che non è solo la somma algebrica di tecnologie che si sostituiscono ad altre, ma va calata nella dimensione urbana, nella fisicità dei luoghi - ha detto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri - Per essere efficace la transizione deve essere compresa, condivisa e vissuta dalle persone. Questo significa avvicinare a questi temi amministrazioni, cittadini, professionisti e comunità per agire insieme in una cornice condivisa. Anche noi ci stiamo lavorando: penso alle comunità energetiche, al piano di efficientamento delle scuole o al nuovo regolamento edilizio. Fare la transizione energetica significa anche ridurre le disuguaglianze, contrastando la povertà energetica".



Prossima tappa del roadshow a Ferrara il 16 settembre, in occasione di RemTech Expo.

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