Energia, ENEA: presidente Mariotti all'assemblea annuale UNEM

(Teleborsa) - La presidente ENEA Francesca Mariotti interverrà mercoledì 10 giugno a Roma all’assemblea annuale UNEM (Unione Energie per la Mobilità), che quest’anno ha come tema “Una strategia energetica europea – Sicurezza UE e competitività italiana nei nuovi equilibri globali”.



Sono previsti gli interventi dei ministri Tommaso Foti (Affari europei, PNRR e politiche di coesione), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e sicurezza energetica) e Adolfo Urso (Imprese e made in Italy) e del viceministro Edoardo Rixi (Infrastrutture e trasporti).



La presidente Mariotti interviene alla tavola rotonda “La sicurezza energetica nell’era delle nuove tensioni globali”, insieme ai presidenti Carlo Borgomeo (Assaeroporti), Alessandra Gallone (ISPRA), Geronimo La Russa (ACI) ed Emanuele Orsini (Confindustria).

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