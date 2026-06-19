Energia, efficienza: al via nuova edizione del Programma “Italia in Classe A”

prima tappa a Roma il 22 giugno

(Teleborsa) - Al via la nuova edizione di Italia in Classe A, il Programma di informazione e formazione per l’efficienza energetica (PIF) promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato da ENEA per guidare cittadini, imprese ed enti pubblici verso un cambiamento culturale orientato all’efficienza e alla sostenibilità energetica. Tra le attività della campagna, il roadshow Humanizing Energy dedicato a riqualificazione energetica e rigenerazione urbana, con prima tappa a Roma il 22 giugno (Casa dell’Architettura alle ore 14:30).



“Il Programma rafforza il ruolo dell’informazione e della formazione come leve di policy, sostenendo la capacità di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni di adottare scelte consapevoli e coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e di sicurezza energetica, oltre la sola logica degli incentivi economici” spiega la Direttrice del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell’ENEA, Ilaria Bertini. “In questa prospettiva, ENEA continua a svolgere una funzione centrale di accompagnamento tecnico e culturale della transizione energetica del Paese”.



Nell’ambito del nuovo PIF, prosegue la collaborazione con un partner strategico nel settore delle costruzioni come SAIE, con il quale sono in calendario una serie di attività rivolte a imprese, tecnici e agenti immobiliari, tra cui la masterclass “Facilitatore della riqualificazione energetica”, per la formazione di figure professionali in grado di accompagnare cittadini e committenti nelle scelte degli interventi di efficientamento energetico. La sessione formativa avrà un momento conclusivo al SAIE Bologna 2026.



Oltre a investire nella formazione degli installatori per trasformarli in veri e propri “ambasciatori dell’efficienza energetica”, il PIF promuove iniziative per:



diffusione di comportamenti virtuosi nel settore terziario (progetto Behave-PA per le PA locali);

rigenerazione urbana e pianificazione e gestione degli interventi di efficienza energetica (progetto GreenGovAccelerator per gli enti territoriali);

promozione dei processi di co-progettazione per la definizione di piani d’azione energetica integrata (progetto DE-Sign).

le Officine dell’Energia, iniziativa sperimentale ispirata all’Energy Cultures Framework che in Emilia-Romagna realizza spazi culturali e comunitari per esplorare in modo partecipato i temi dell’energia e della sostenibilità.



Tra le attività confermate anche in questa edizione:



il Mese dell’Efficienza Energetica, progetto storico del PIF, che dal 2016 ogni novembre rinnova l’invito a istituzioni, imprese, scuole e associazioni affinché promuovano eventi e attività per diffondere una cultura dell’uso consapevole dell’energia.

Il Programma include inoltre interventi dedicati all’edilizia residenziale pubblica, con progetti di ricerca sul Design for Sustainable Behaviour (in collaborazione con l’Istituto ISIA) e iniziative per migliorare l’accessibilità delle informazioni energetiche per persone con disabilità sensoriali, attraverso etichette energetiche più comprensibili e Attestati di Prestazione Energetica (APE).



Ampio spazio anche ai programmi educativi e formativi rivolti a famiglie, scuole e anziani, oltre ad attività sviluppate con il GSE per la diffusione della cultura dell’efficienza energetica nel sistema scolastico.



Sul fronte dell’informazione, il PIF rafforza le attività di orientamento sugli strumenti finanziari per la transizione energetica, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a incentivi, finanziamenti agevolati, garanzie pubbliche, microfinanza e strumenti innovativi di investimento.



Novità 2026 anche La Casa che cambia, format teatrale pensato per rendere accessibili i temi della riqualificazione energetica attraverso la narrazione e la metafora della trasformazione dell’abitare, rafforzando la consapevolezza sui benefici dell’efficienza energetica.



“Con la nuova edizione di ‘Italia in Classe A’ ENEA conferma il proprio ruolo di piattaforma nazionale di riferimento per la diffusione della cultura dell’efficienza energetica, all’interno di un percorso che integra divulgazione, formazione e partecipazione verso una transizione energetica giusta, consapevole e duratura”, sottolinea la responsabile tecnica del PIF Anna Amato, del Laboratorio Strumenti per la promozione dell’efficienza energetica,. “L’impegno di ENEA – conclude - è quello di continuare a rendere questi temi sempre più accessibili e concreti, sviluppando contenuti e strumenti per accompagnare cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni nell’adozione di scelte informate e sostenibili”.

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