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Gas, indice IGI in calo a 44,90 euro/MWh

Finanza
Gas, indice IGI in calo a 44,90 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 23 giugno è pari a 44,90 euro/MWh, in calo rispetto al 22 giugno attestatosi a 45,24 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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