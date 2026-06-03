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Gas, indice IGI in aumento a 50,45 euro/MWh

Energia, Finanza
Gas, indice IGI in aumento a 50,45 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI - Italian Gas Index per il 3 giugno è pari a 50,45 euro/MWh, in aumento rispetto al 2 giugno attestatosi a 49,96 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.


(Foto: henadzipechan | 123RF)
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