Gas, indice IGI in aumento a 51,61 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI - Italian Gas Index per il 4 giugno è pari a 51,61 euro/MWh, in aumento rispetto al 3 giugno attestatosi a 50,45 euro/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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