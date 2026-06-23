Le incertezze sull'AI affondano il settore tech, cresce l'attesa per i conti di Micron

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare per il settore tech con gli investitori che stanno rivalutando le prospettive delle società legate all’IA.



Ad essere colpite dalle vendite sono infatti le aziende maggiormente esposte alla filiera dell’intelligenza artificiale. Dopo mesi di euforia, crescono infatti i dubbi se siano giustificabili valutazioni molto alte in assenza di ritorni tangibili che dovrebbero arrivare dai massicci piani di investimento annunciati dalle società.



Così, tra le peggiori performance, si rilevano a Wall Street i forti cali di realtà tech come Sandisk (-12,3%), Micron (-10,5%), Qualcomm (-8,6%) e AMD (-4,9%).



Ed è proprio, però, dai conti di Micron, in uscita domani, che i mercati si attendono nuove indicazioni se la spesa per l’intelligenza artificiale possa continuare a trainare il rally del settore tecnologico.



A livello europeo, male, tra gli altri, ASML (-5,7%) e STM crollata, a Piazza Affari, dell'8,4%.

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