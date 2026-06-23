Wall Street in calo con le forti vendite sul tech

(Teleborsa) - Sessione sottotono per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,36% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, l'S&P-500
perde l'1,27%, continuando la seduta a 7.378 punti.
Depresso il Nasdaq 100
(-2,88%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'S&P 100
(-1,11%). Beni di consumo per l'ufficio
(+1,42%) e sanitario
(+1,04%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti informatica
(-3,01%), beni industriali
(-2,11%) e materiali
(-1,39%).
Pesano le performance del settore tecnologico
con gli investitori che stanno rivalutando le proprie attese sul segmento dell'intelligenza artificiale
. Dopo mesi di euforia, crescono infatti i dubbi se siano giustificabili valutazioni molto alte in assenza di ritorni tangibili derivanti dai massicci piani di investimento annunciati dalle aziende. Male, tra gli altri, i tech Sandisk
(-11,6%), Micron
(-9,4%), Qualcomm
(-5,9%) e AMD
(-5%).
Restano monitorate anche le questioni geopolitiche con Trump
che ha affermato che l’Iran ha pienamente accettato le ispezioni
nucleari e che i colloqui stanno procedendo bene.
"Nonostante le loro proteste e le false dichiarazioni in senso contrario, unite al martellante flusso di notizie false che fanno di tutto per rendere la vittoria degli Stati Uniti la più piccola e insignificante possibile, l'Iran ha pienamente e completamente accettato ispezioni
nucleari di altissimo livello per un lungo periodo di tempo". Lo ha scritto il presidente statunitense sul suo profilo Truth Social.
Dall'agenda macro
, si rileva che a giugno, la stima flash sull'indice PMI Manifatturiero
indica 55,7 punti
, in aumento dai 55,1 punti di maggio e oltre i 54,6 punti attesi dagli analisti. In rafforzamento anche l'indice del settore terziario
. Sempre a giugno, la stima flash sul PMI dei servizi indica 51,3 punti, che si confronta con i 50,7 di maggio e con i 51,1 del consensus. Il PMI composito
si attesta così a 52,2 punti dai 51,5 precedenti.