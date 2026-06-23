New York: balza in avanti Sherwin Williams

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di vernici e rivestimenti , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,10%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Sherwin Williams mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,03%, rispetto a +0,13% dell' indice americano ).





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sherwin Williams . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sherwin Williams evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 331 USD. Primo supporto a 321,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 316.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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