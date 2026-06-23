New York: balza in avanti Sherwin Williams
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di vernici e rivestimenti, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,10%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Sherwin Williams mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,03%, rispetto a +0,13% dell'indice americano).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sherwin Williams. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sherwin Williams evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 331 USD. Primo supporto a 321,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 316.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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