New York: movimento negativo per Caterpillar

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gigante delle macchine movimento terra , che presenta una flessione del 3,76% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caterpillar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caterpillar rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Caterpillar mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 990,3 USD. Rischio di discesa fino a 975 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.005,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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