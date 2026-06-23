New York: risultato positivo per Salesforce
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,02%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Salesforce rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Salesforce, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 151,9 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 156,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 149,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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