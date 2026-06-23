New York: sell-off per ARM Holdings

(Teleborsa) - Pressione sulla società tech inglese che progetta chip , che perde terreno, mostrando una discesa del 9,16%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ARM Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 384,8 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 361. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 351,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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