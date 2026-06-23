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Technoprobe, scendono le quotazioni a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Technoprobe, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Ribasso scomposto per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che esibisce una perdita secca del 5,09% sui valori precedenti.
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