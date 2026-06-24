Milano 9:13
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Nasdaq 23-giu
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Dow Jones 23-giu
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,13%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 23.366,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,13%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,13% e archivia gli scambi a 23.366,53 punti.
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