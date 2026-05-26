Milano 13:18
50.108 -0,22%
Nasdaq 22-mag
29.482 0,00%
Dow Jones 22-mag
50.580 0,00%
Londra 13:18
10.533 +0,64%
Francoforte 13:19
25.267 -0,48%

Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.607,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (0%)
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente 0%, archiviando la seduta a 25.607,04 punti.
Condividi
```