Milano 19-giu
52.849 0,00%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 0,00%
Londra 19-giu
10.363 0,00%
Francoforte 19-giu
24.986 0,00%

Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,87%

L'Indice Hang Seng termina a 23.716,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,87%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dello 0,87% e chiude a 23.716,41 punti.
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