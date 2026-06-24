Milano 12:45
51.819 -0,39%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 12:45
10.436 +0,07%
Francoforte 12:45
24.654 -0,96%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Food & Beverage
Performance positiva per il settore Alimentare europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,11% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```